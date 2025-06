Motorista morre durante acidente a caminho do trabalho em MS

Antônio Aparecido morreu durante um grave acidente de carro ocorrido nas primeiras horas da manhã deste sábado (14), na MS-395, em Anaurilândia. O passageiro do veículo ficou gravemente ferido.

Conforme o site Cenário MS, os dois estavam em um Renault Clio, sentindo em direção a uma propriedade rural de Bataguassu, onde iriam trabalhar, quando Antônio acabou perdendo o controle de direção.

Desgovernado, o carro saiu da pista e capotou várias vezes antes de parar em uma área de vegetação, localizada às margens da pista. Por conta do acidente, o motorista morreu ainda no local, sendo encontrado do lado de fora do Clio.

Enquanto isso, o passageiro foi socorrido e encaminhado para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Anaurilândia, em estado grave.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que apuram as causas do acidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também