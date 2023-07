Motorista morre e passageiros ficaram feridos após grave acidente na BR-267, em Maracaju

Anderson Da Silva Campos, de 49 anos, morreu durante um grave acidente no KM-377 da BR-267, em Maracaju. Ele era condutor de um Toyota Corolla, que colidiu contra uma carreta na pista. Dois passageiros que estava no veículo de passageio foram socorridos com lesões leves ao hospital.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, Anderson seguia sentido Jardim/Maracaju e a carreta trafegava no sentido contrário. Em determinado momento, o motorista do outro veículo precisou realizar uma conversão a direita para acessar a rodovia, saindo de uma estrada vicinal.

No entanto, enquanto estava no meio da manobra, foi atingido pelo Corolla. Após a colisão, Anderson acabou ficando preso as ferragens e faleceu ainda no local, antes da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros.

Durante a Perícia inicial, feita na cena do acidente, ficou constatado que não houve qualquer esboço de reação do motorista, uma vez que não existiam marcas de frenagem na pista.

Além do Corpo de Bombeiros e das equipes da Polícia Civil e Perícia, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) estive no local fazendo as investigações sobre o caso, que foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.



