Motorista morre em acidente e policiais encontram 3,7 toneladas de maconha no caminhão

Gustavo Novakoski, de 33 anos, morreu durante um grave acidente ocorrido na noite de segunda-feira (24), na rodovia MS-160, em Sete Quedas. No veículo, equipes da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira e da Delegacia de Polícia de Sete Quedas apreenderam aproximadamente 3,7 toneladas de maconha que estavam ocultas em um compartimento secreto.

Conforme as informações policiais, no dia seguinte ao acidente as equipes foram até o local para verificar uma denuncia de que havia entorpecentes no caminhão. Durante a inspeção, foi encontrado um compartimento oculto contendo grande quantidade de droga.

Durante a remoção da droga, faíscas geradas pelo manuseio da estrutura metálica do compartimento oculto, deram início a um incêndio, que atingiu parte do veículo e do entorpecente. O fogo foi controlado com o apoio de um caminhão-pipa da região e do Corpo de Bombeiros de Amambai.

Após o rescaldo, o caminhão foi removido para o pátio da Prefeitura de Sete Quedas para perícia, e a droga foi encaminhada à Defron para os procedimentos legais.

