Motorista morre escorado em árvore depois de capotar carro em Nova Andradina

Luciano Garcia Pizziguini, de 64 anos, morreu depois que o carro em que ele estava capotar várias vezes durante o final da manhã desta sexta-feira (29), na BR-267, região de Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina.

Conforme as informações iniciais, Luciano estava em uma picape Fiat Strada com placas de Santo Antônio do Aracanguá (SP), seguindo para o distrito. Por motivos ainda a serem esclarecidos, ele acabou perdendo o controle direcional no KM-136.

Sem direção, o motorista acabou saindo da pista e capotando algumas vezes até parar às margens da rodovia.

O site Jornal da Nova informou que depois do acidente, Luciano chegou a sair sozinho de dentro do carro, andando normalmente. Ele então escorou em uma árvore e acabou morrendo.

Populares que passaram pelo local, acionaram o Corpo de Bombeiros, mas quando chegaram os militares puderam apenas constatar o óbito de Luciano. Além dos bombeiros militares, a PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Perícia Criminal de Nova Andradina estiveram atendendo a ocorrência.

