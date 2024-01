Motorista morre na Santa Casa seis dias após capotar veículo no Paraguai

Motorista, de 66 anos, que não teve a identificação revelada, morreu no final da tarde deste sábado (20) após ficar cinco dias internado no hospital da Santa Casa em Campo Grande. Ele havia sofrido um acidente de trânsito, onde capotou o veículo no Paraguai.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a filha da vítima explicou que o pai foi socorrido para um hospital na cidade de Bela Vista, mas logo foi transferido para Campo Grande para tratamento adequado devido ao estado de saúde ser considerado gravíssimo.

Ainda consta no registro, que o acidente foi considerado de alta cinemática, onde houve um capotamento e que no local havia ocorrido um óbito. O sinistro de trânsito em questão aconteceu no dia 14 de janeiro.

O motorista socorrido deu entrada no hospital de Campo Grande na data seguinte do acidente, no dia 15, com múltiplas fraturas, dissecção traumática de aorta torácica, fratura de acetábulo à direita com afundamento de cabeça do fêmur, fratura de rádio distal direito e fratura diafisário de 2° metacarpo direito.

A vítima permaneceu no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) intubado, mas sua extubação aconteceu três dias depois, no dia 18. Porém, neste sábado, ele precisou ser reintubado por piora no estado de saúde e faleceu às 15h50, por não resistir as complicações clínicas.

O caso foi tratado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Deixe seu Comentário

Leia Também