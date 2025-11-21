Menu
Motorista morre preso às ferragens de carro após colisão com caminhão em Inocência

Ele teria aguardado o atendimento por mais de 40 minutos, enquanto equipes de emergência se deslocavam até o local

21 novembro 2025 - 17h11Brenda Assis
O acidente aconteceu na tarde de hojeO acidente aconteceu na tarde de hoje   (Reprodução/Julia News)

Um grave acidente ocorrido no início da tarde desta sexta-feira, dia 21, nas proximidades da entrada de Inocência terminou em tragédia. A colisão envolveu um caminhão e um carro de passeio, matando o motorista do automóvel, que ficou preso às ferragens.

De acordo com informações preliminares, divulgadas pelo site Julia News, o impacto foi tão forte que o rapaz ficou encarcerado no veículo completamente destruído. Ele teria aguardado o atendimento por mais de 40 minutos, enquanto equipes de emergência se deslocavam até o local.

Apesar da tentativa de resgate, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

A dinâmica do acidente e as circunstâncias que levaram à colisão serão investigadas.

