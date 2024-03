Motorista morto em acidente na BR-163 tinha 41 anos

O motorista que morreu em um grave acidente durante a tarde desta terça-feira (19), na BR-163, entre os municípios de Juti e Caarapó, foi identificado como Renato Soares Alves, de 41 anos.

Conforme as informações iniciais, ele conduzia uma carreta com defensivos agrícolas, como pesticidas. Já o outro veículo estava com substâncias altamente tóxicas, com potencial de risco de incêndio, como também de risco para pele, pulmões e olhos.

As circunstancias do acidente ainda estão sendo investigadas, mas ao que tudo indica, segundo o site Caarapó News, Renato teria invadido a pista contrária e colidido contra outra carreta.

O outro motorista, de 36 anos, não se feriu e saiu praticamente ileso da colisão. A carreta em que Renato estava, de cor de branca, chegou a tombar com a força do impacto. Ainda de acordo com o site, a batida foi tão forte que foi necessário uma pá carregadeira para afastar as cabines uma da outra.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram pelo local.

O tráfego na rodovia ficou bem complicado, pois após o acidente, foi necessário utilizar o sistema "pare e siga".

