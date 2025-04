Motorista não teria puxado freio de mão de ônibus em acidente no Café Mostarda

O freio de mão não puxado teria ocasionado a descida desgovernada do ônibus de viagem que atingiu o Café Mostarda, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, na noite desta terça-feira (29). O veículo estava na pista sentido centro, quando perdeu o controle.

Em decorrência do acidente, uma pessoa ficou ferida. Mulher, de 59 anos, teve uma luxação na clavícula e reclama de dores no cotovelo, onde tem algumas escoriações, segundo reportado pelo Tenente Max Sousa Costa, do Corpo de Bombeiros. A vítima seria possivelmente levada para a Santa Casa em razão da dinâmica do acidente.

A reportagem conversou com o proprietário do bar, Daniel Vicari, e ele lamentou pelo ocorrido, mas ficou aliviado que não houve nenhuma tragédia. Foi a primeira vez que um acidente dessa magnitude atingiu o estabelecimento.

Vicari ainda relatou para o JD1 Notícias que ele havia acabado de chegar quando aconteceu o acidente e afirmou que a motorista não puxou o freio de mão e ele foi descendo de maneira desgovernada.

"Ela estava dentro do ônibus, mas estava no banheiro, me parece que não conseguiu puxar nada, não conseguiu frear", detalhou. E confirmou que havia poucos clientes no momento do acidente.

"Isso é quase como cair um raio na tua cabeça no dia que você está andando, só que graças a Deus aqui ninguém morreu. Primeira vez e eu fiquei abismado quando falaram para gente isso, não dá para acreditar numa coisa dessa", disse Vicari, que acrescentou que por sorte, só houve prejuízo material.

