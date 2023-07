Motorista pede para passageira segurar seu pênis durante a corrida e é preso na Capital

Um motorista de aplicativo, de 35 anos, foi preso durante a segunda-feira (17), após pedir para uma passageira segurar seu órgão genital durante uma corrida, em Campo Grande.

Conforme as informações da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), a vítima procurou a especializada após o fato. Para ajudar na identificação do homem, ela entregou os dados informados no aplicativo de corrida, assim como o telefone utilizado para pagamento do Pix.

Os dados em questão ajudaram a identificar o autor, fazendo com que as equipes encontrassem o homem.

Ele foi detido e encaminhado para a delegacia. A prisão foi fruto de trabalho do setor recém criado de investigação de crimes sexuais e de feminicídios da DEAM.

