Motorista perde controle da direção e morre após capotar o carro em MS

Um acidente entre Jardim e Porto Murtinho acabou na morte de um homem, de 34 anos, que perdeu o controle de direção e capotou o carro na BR-267.

De acordo com boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 15h30 de quinta-feira (12). Conforme apurado, o carro saiu da pista, capotou e atingiu um coqueiro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar, encontrou a vítima sem vida. Dentro do carro foram encontradas garrafas de bebida alcoólica.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Jardim como sinistro de trânsito provocado pela própria vítima.

