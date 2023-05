Motorista perde o controle, capota e quatro pessoas ficaram feridas na MS-134

Quatro pessoas ficaram feridas após um Fiat/Siena capotar na MS-134, a cerca de três quilômetros de Nova Andradina. As vítimas voltavam da cidade de Batayporã quando o acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (11).

Conforme o site Jornal da Nova, a condutora do veículo Fiat/Siena seguia sentido Distrito de Nova Casa Verde a Nova Andradina, quando perdeu o controle e capotou.

O veículo parou em uma propriedade rural, após estourar a cerca de arame. Os quatro ocupantes ficaram feridos e a motorista chegou a ficar presa nas ferragens do veículo, sendo removida por uma equipe do Corpo de Bombeiros que esteve no local.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também atendeu a ocorrência e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional em Nova Andradina.

Não existem maiores informações sobre o estado de saúde das vítimas.

