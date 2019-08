Motorista perde o controle da direção e capota carro na capital

Um veículo capotou na Avenida João Arinos, saída para Três Lagoas, em Campo Grande na tarde desta quinta-feira (8). A motorista, de aproximadamente 35 anos, contou que foi “fechada” por outros carros e perdeu o controle da direção.

Conforme informações dos bombeiros que atenderam a ocorrência, a mulher seguia sentido Campo Grande e ao ser fechada, bateu no meio fio e acabou capotando.

O carro girou uma vez no ar e parou com as quatro rodas para baixo. A vítima estava com os dois filhos no momento do acidente e após o ocorrido, o pai das crianças apareceu no local e socorreu os meninos até uma unidade de saúde.

S mulher esperou no local para receber atendimento de uma Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros.

Deixe seu Comentário

Leia Também