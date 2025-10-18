Menu
Polícia

Motorista perde o controle e 15 pessoas morrem em acidente de ônibus

Outras 17 ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Regional de Pernambuco, em Garanhuns, a 34km do local

18 outubro 2025 - 15h15Sarah Chaves, com CNN
O acidente foi registrado por volta das 19h45, no km 126,9 da BR-423O acidente foi registrado por volta das 19h45, no km 126,9 da BR-423   (Reprodução/WhatsApp)

Após o motorista de um ônibus perder o controle e tombar no município de Saloá, no Agreste de Pernambuco, 15 pessoas, sendo 11 mulheres e quatro homens morreram na noite de sexta-feira (17), enquanto outras 17 pessoas ficaram feridas, duas em estado grave e foram encaminhadas ao Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, a 34 km do local do acidente.

O acidente foi registrado por volta das 19h45, no km 126,9 da BR-423. Segundo Polícia Rodoviária Federal (PRF), após perder o controle o veículo invadiu a contramão e atingiu rochas à margem da rodovia. Em seguida, o ônibus retornou ao sentido da pista, colidiu contra um barranco de areia e tombou.

O motorista do veículo, que teve ferimentos leves e realizou o teste do bafômetro com resultado normal, foi encaminhado para atendimento e posteriormente à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns (PE). 
Conforme o termo de fretamento, o veículo havia saído de Brumado, na Bahia, em direção a Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, e estaria retornando da viagem.

De acordo com a PRF, a lista de passageiros do ônibus contava com mais de 30 pessoas. A intensidade do impacto fez com que alguns passageiros fossem arremessados do veículo, levantando a hipótese de que poderiam estar sem o cinto de segurança, conforme a corporação. 

A BR-423 permaneceu totalmente interditada desde o horário do sinistro, às 19h45 de sexta-feira, sendo liberada para o tráfego somente às 4h da madrugada deste sábado (18). Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, PM (Polícia Militar), IC (Instituto de Criminalística) e IML (Instituto Médico Legal) atuaram no local para resgate.


De acordo com a empresa BF Turismo, contratada para realizar a viagem, os passageiros são das cidades de Caetité, Caculé, Monte Azul, Porteirinha e Janaúba, na Bahia. Por meio de nota, a empresa lamentou o acidente e encaminhou uma equipe para acompanhar a situação, prestar assistência e reunir informações.


 

