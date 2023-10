Motorista perde o controle e carreta bate em eucaliptos às margens da BR-367

Uma carreta bitrem foi parar às margens da BR-367, entre Nova Andradina de Ivinhema, após o condutor perder o controle do veículo no final da manhã desta quarta-feira (25). Ele apenas parou quando bateu em alguns pés de eucalipitos.

Segundo o site Nova News, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer o motorista, que teve ferimentos pelo corpo e precisou ser socorrido pelas equipes.

Ele foi levado para uma unidade hospitalar, mas seu estado de saúde não foi divulgado. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local e irá apurar as causas do acidente.

