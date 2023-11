Motorista perde o controle e tomba carreta carregada com carvão

O motorista de uma carreta, de 79 anos, que estava carregada com carvão, perdeu o controle da direção e tombou o veículo no portal de acesso às cidades de Corumbá e Ladário, na região de fronteira com a Bolívia, no fim da tarde desta terça-feira (7).

Por sorte, apesar da grave dinâmica, o acidente não deixou feridos e resultou apenas em danos materiais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a carga ficou espalhada na via e acostamento. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e realizou a retirada do veículo, que teve a parte dianteira preservada.

O tráfego foi interrompido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante a realização das diligências. No entanto, já foi liberado.

Deixe seu Comentário

Leia Também