Motorista perde controle do carro e bate em loja de celulares

Um motorista de 33 anos perdeu o controle do carro e bateu na parede de uma loja de celulares na manhã deste domingo (5), em Campo Grande. De acordo com o Corpo de Bombeiros a vítima ficou ferido e foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa.

Conforme a ocorrência, o acidente foi na rua da Divisão, conjunto Parati, região sul da capital. Segundo testemunhas, o motorista seguia sentido bairro - centro, quando perdeu o controle, atravessou o canteiro central e bateu na parede que ficou destruída.

Garrafas de cerveja estavam no carro perto do banco de passageiro e do banco de trás.

A vítima foi levada para o hospital com dores no tórax. Segundo os socorristas, ele estava consciente e orientado.

