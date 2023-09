Motorista perde o controle e tomba carreta às margens da BR-262

Logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (7), o motorista de uma carreta acabou perdendo o controle do veículo, vindo a sair da pista e tombando às margens da BR-262, antes do Posto Fiscal do Lampião Aceso, em Corumbá.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h55 da manhã, para prestar os primeiros socorros a vítima e o encaminhar até o pronto-socorro municipal.

Segundo o site Diário Corumbaense, não há informações sobre a dinâmica do acidente ou o estado de saúde do motorista. Porém, foi noticiado que ele estava consciente e orientado quando foi atendido pelos militares.

