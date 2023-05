Motorista que causou morte de ciclista no Nova Campo Grande se apresenta à polícia

O motorista do Fiat Siena, que abiu a porta e atingiu o ciclista Wyllyan Caldeiras de apenas 18 anos, o fazendoele cair e ser atropelado por um ônibus na Avenida Nove, região do bairro Nova Campo Grande, durante a manhã de sábado (27), se apresentou a delegacia nesta segunda-feira (30).

Conforme as informações apuradas pelo JD1 Notícias, ele foi até a 7° Delegacia de Polícia Civil acompanhado de um advogado. Para a delegada Franciele Candotti ele contou que teria ido até a farmácia comprar medicamento para o filho.

“Ele disse que abriu a porta negligentemente após estacionar o carro. Quando abriu a porta só teria escutado o barulho, algo inesperado. O motorista disse que viu que tinha uma pessoa caída, perto do ônibus e foi embora porque ficou com medo de ser linchado, espancado”, explica à delegada.

No entanto, imagens de câmera de segurança mostram que quando o condutor se evadiu do local não chegou a ter aglomeração de pessoas que pudessem ir contra sua integridade física. “Apenas o motorista do ônibus desce. E o ônibus se aproxima depois que o primeiro acidente acontece, meio que deixando ele [ônibus] sem envolvimento”, finaliza.

Ainda durante sua apresentação na delegacia, foi descoberto que o motorista não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O caso segue sendo investigado.

