Polícia

Motorista que matou estudante foi preso em casa e ficou em silêncio na delegacia em Coxim

Ele também se recusou a fazer teste de bafômetro após o acidente

13 novembro 2025 - 15h11Luiz Vinicius e Vinícius Santos    atualizado em 13/11/2025 às 15h39
Ônibus escolar estava transportando criançasÔnibus escolar estava transportando crianças   (Edição MS)

Cleyton Matos Campos, de 47 anos, o motorista preso sob acusação de atropelar e matar a estudante de enfermagem Letícia da Silva Camargo, de 25 anos, na manhã desta quarta-feira, dia 12, em Coxim, foi preso em casa após deixar uma unidade hospitalar.

Ele também permaneceu em silêncio na delegacia, optando por não esclarecer os fatos. O condutor do ônibus escolar foi preso em flagrante por homicídio doloso, com dolo eventual, quando há intenção de matar.

Segundo soube a reportagem do JD1 Notícias, Cleyton chegou a dizer que no momento do acidente estava mexendo no celular. Porém, rapidamente ele mudou a versão dos fatos, dizendo que não havia utilizado nenhum celular.

No documento da prisão em flagrante, consta que quando o motorista foi preso, ele recusou fazer o teste do bafômetro da Polícia Militar. Após o acidente, ele chegou a ser encaminhado para uma unidade hospitalar, no entanto, não esperou atendimento médico.

E consta ainda em documento que ele recebeu uma carona da secretária de Educação do município, a vereadora Marli Nogueira, que chegou a solicitar que ele permanecesse à disposição das autoridades.

Acidente trágico - Letícia estava a caminho da universidade, quando foi atropelada por Cleyton, que invadiu a contramão da Avenida Mato Grosso do Sul.

A estudante sofreu graves ferimentos nas pernas, pois as rodas do veículo passaram sobre elas. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Regional, mas em decorrência de uma parada cardíaca, ela não resistiu.

