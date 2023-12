Motorista que morreu após ser arremessado em acidente na BR-163 seguia para Terenos

Foi identificado como Francisco Assis de Souza, de 44 anos, o motorista que morreu em um grave acidente na manhã de sábado (9), envolvendo um Renault Clio e uma caminhonete Chevrolet S10, na BR-163, já nas imediações de Jaraguari. A vítima foi arremessada do veículo de passeio.

O irmão do homem explicou para a polícia que Francisco trabalhava em São Gabriel do Oeste e naquele momento seguia para a cidade de Terenos, quando houve o acidente.

Segundo informações do boletim de ocorrência, imagens de monitoramento da rodovia flagraram que o condutor do Clio, no caso sendo Francisco, seguia no sentido de Campo Grande e em determinado momento reduziu a velocidade e quase ficou estático na pista pela faixa da esquerda.

Foi quando o motorista da S10, identificado como Marcos Antônio Binotto, não conseguiu evitar a colisão e atingiu a traseira do veículo de passeio. O Renault Clio acabou rodando na pista e Francisco foi arremessado, morrendo na hora. Na sequência do impacto, a caminhonete capotou no canteiro central.

Marcos foi socorrido com ferimentos leves para a Santa Casa de Campo Grande por uma equipe da CCR MSVia. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Civil e Científica estiveram pelo local atuando na ocorrência.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na delegacia de Jaraguari.

