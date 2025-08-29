Menu
Motorista que morreu carbonizado em acidente na MS-295 é identificado

Rugiery Ribeiro de Souza, de 35 anos, dirigia um carro com placas do Paraguai

29 agosto 2025 - 15h54Brenda Assis
O caso aconteceu na manhã de hojeO caso aconteceu na manhã de hoje   (Foto: Reprodução / Notícias Crepúsculo)

O motorista, que morreu carbonizado durante o acidente ocorrido na rodovia MS-295, entre Tacuru e Iguatemi, na madrugada desta quinta-feira (28), foi identificado como Rugiery Ribeiro de Souza, de 35 anos.

Conforme as informações policiais, ele seguia pela rodovia em um carro com placas do Paraguai quando acabou batendo de frente contra uma carreta. Por conta do acidente, o automóvel pegou fogo em seguida às margens da rodovia.

Rugiery morreu carbonizado. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e pela Polícia Civil.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policias.

