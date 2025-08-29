Motorista que morreu carbonizado em acidente na MS-295 é identificado

O motorista, que morreu carbonizado durante o acidente ocorrido na rodovia MS-295, entre Tacuru e Iguatemi, na madrugada desta quinta-feira (28), foi identificado como Rugiery Ribeiro de Souza, de 35 anos.

Conforme as informações policiais, ele seguia pela rodovia em um carro com placas do Paraguai quando acabou batendo de frente contra uma carreta. Por conta do acidente, o automóvel pegou fogo em seguida às margens da rodovia.

Rugiery morreu carbonizado. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e pela Polícia Civil.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policias.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também