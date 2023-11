Motorista que morreu decapitado em acidente na BR-163 é identificado pelo irmão

Foi identificado como Ivan Pizzinatto, de 59 anos, o motorista da Fiat Toro que morreu ao ser decapitado durante um grave acidente que aconteceu durante a tarde de domingo (12) na BR-163, próximo a região do bairro Moreninhas em Campo Grande. Além dele, o caminhoneiro Enio Francisco Mai, de 60 anos, morreu ao ser carbonizado depois da colisão.

Segundo a nova atualização do boletim de ocorrência, o irmão de Ivan teria ido até o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para tentar fazer o reconhecimento do corpo, porém, devido ao acidente, o corpo estava dilacerado, apresentando várias lesões e acabou não sendo possível fazer o reconhecimento da vítima.

O homem então providenciou um documento com digital, para que fosse feita analise e confronto com as digitais colhidas do corpo. Feito isso, os médicos legistas conseguiram então identificar a vítima e orientaram o irmão de Ivan procurar a delegacia.

Por meio das redes sociais, ele informou aos amigos e familiares o falecimento do motorista. Na publicação, o homem ainda menciona que ainda não sabe onde será feito o enterro de Ivan.

O acidente – No domingo (14), o motorista de uma Fiat Toro, que estava acompanhado de uma mulher, identificada como Cristiele e um menino, de 12 anos, tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo frontalmente contra um caminhão que seguia na direção contrária.

Na sequência, o veículo longo atingiu um segundo caminhão, o que ocasionou nas chamas nos dois veículos.

Enio estava conduzindo um dos caminhões envolvidos no acidente e acabou morrendo carbonizado, de acordo com as informações do boletim de ocorrência. Ivan morreu ainda no local, depois de ser decapitado, conforme as informações iniciais apuradas pela reportagem ainda ontem. A mulher e a criança foram socorridos e encaminhados para um hospital.

Já o condutor do terceiro veículo envolvido, conseguiu sair do veículo antes de as chamas se espalharem. Ele foi socorrido, mas até o momento não foi identificado.

Os três veículos ficaram completamente destruídos com a colisão. As duas faixas da BR-163 foram interditadas para que as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Corpo de Bombeiros, CCR MSVia, Perícia e Polícia Civil pudessem trabalhar no local e identificar as causas do acidente.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

