Motorista que morreu em acidente da MS-276 tinha 32 anos

Foi identificado como Breno Barbaça, de 32 anos, o motorista do Volkswagen Voyage, que morreu durante um grave acidente na noite de quarta-feira (8), na MS-276, entre Anaurilândia e Batayporã.

Conforme o site Nova News, o carro em que ele estava foi atingido frontalmente por uma caminhonete Toyota Hilux, que tentava forçar uma ultrapassagem. Breno chegou a ser socorrido ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Sagrado Coração de Jesus.

Ele era morador da cidade de Nhandeara, cerca de 508 quilômetros da capital São Paulo.

Ainda no local do acidente, de acordo com o site do interior, testemunhas contaram que um caminhão seguia no sentido Anaurilândia a Batayporã. Em determinado momento, o condutor da Hilux tentou ultrapassar o veículo.

Porém, acabou atingindo o Voyage, que seguia no sentido contrário. Por conta da colisão, os veículos ficaram bastante danificados.

O passageiro do Voyage, que viaja com Breno, ficou gravemente ferido, precisando ser encaminhado as pressas para uma unidade de saúde em Dourados. O motorista da caminhonete foi socorrido e levado para o hospital de Anaurilândia.

Deixe seu Comentário

Leia Também