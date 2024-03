Motorista que morreu preso Ã s ferragens em acidente tinha 37 anos

O motorista que morreu durante um grave acidente na BR-267, em Nova Andradina, foi identificado como Adriano de Oliveira Siqueira, de 37 anos. Ele era natural da cidade Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul.

Adriano faleceu ao ficar preso às ferragens da carreta que conduzia, após ser atingido frontalmente pelo reboque de outra carretada, que seguia no sentido contrario pela pista, na altura do km 147 no distrito de Nova Casa Verde.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, Adriano estava parado no acostamento, quando um dos reboques da outra carreta se soltou e atingiu a cabine de seu veículo.

Por conta da dinâmica, a carga de soja da outra carreta ficou espalhada na pista. O motorista, de 46 anos, não teve ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, que foi ao local com equipe da Perícia Criminal, Adriano morreu prensado entre as ferragens da cabine e foi necessário utilização de técnicas de desencarceramento para retirar o corpo.

