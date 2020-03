Motorista que negou corrida a mulher por ser empregada pode ser expulso

O motorista de aplicativo, identificado como Marcio, que teria recusado a corrida da passageira Edilene dos Santos, 33 anos, após perceber que se tratava de uma emprega doméstica negra, poderá ser expulso do app “99 POP”.

Segundo o advogado da União dos Motoristas de Aplicativos (UMA), Yves Drosghic, esse tipo de comportamento viola o código de ética do aplicativo de caronas pagas, onde é expressamente proibido qualquer tipo de discriminação.

“Neste caso, a vítima já deve ter mandado um comunicado ao aplicativo sobre a situação ocorrida, ele será a apurado e provavelmente o motorista será excluído”, disse Yves.

O advogado também explica que em casos como esse, onde o motorista descumpre as políticas do aplicativo, assinadas ao realizar seu cadastro, não necessita uma decisão judicial para que haja sua expulsão.

Edilene informou que fez uma denúncia dentro do aplicativo no mesmo dia do ocorrido, a reportagem entrou em contato com a assessoria do aplicativo, mas ainda não obteve resposta.

Relembre o caso

Edinlene Frazão dos Santos, 33 anos, procurou a polícia após ser vítima de discriminação por um motorista de aplicativo, na tarde desta segunda-feira (9), em um condomínio de luxo em Campo Grande.

De acordo com o registro policial feito pela vítima, todo o caso aconteceu após ele solicitar uma viagem através de um aplicativo de carona, ao sair do trabalho em uma casa no condomínio Alphaville II.

Após cinco minutos o motorista, identificado apenas como Márcio, apareceu e disse “eu não carrego empregada, cancela a corrida e chama outro”, demonstrando raiva e insatisfação, informa o boletim de ocorrência do caso.

A vítima relatou aos policiais acreditar que o autor a impediu de realizar a corrida por conta de preconceito racial. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (DEPAC – CENTRO).

