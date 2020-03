Motorista que praticou discriminação é excluído da “99”

A empresa “99” anunciou o bloqueio do motorista, identificado apenas como Márcio, após receber a denuncia dos atos de discriminação praticados por ele no caso envolvendo a passageira Edilene Frazão dos Santos, 33 anos, dentro do condomínio Alphaville 2.

Em nota enviada ao JD1 Notícias, a empresa diz lamentar e repudiar a situação, “A 99 lamenta profundamente a situação, e reitera que repudia qualquer tipo de preconceito e tem uma política de tolerância zero em relação a isso”.

Eles também afirmam terem bloqueado o motorista no momento em que foram notificados sobre o caso e também ofereceram todo o suporte necessário para Edilene.

“Assim que tomamos conhecimento do caso, bloqueamos o motorista e mobilizamos uma equipe que está em contato com Edilene para oferecer suporte e acolhimento necessário”, explica na nota.

A empresa ainda ressaltou orientar e sensibilizar seus motoristas a atenderem passageiros com gentileza e respeito. E disseram estar em seus termos de uso, que os motoristas não devem não podem selecionar passageiros por quaisquer motivos, “além de tratá-los com boa fé, profissionalismo e respeito”.

Relembre o caso

Edilene Frazão dos Santos, 33 anos, procurou a polícia após ser vítima de discriminação por um motorista de aplicativo, na tarde desta segunda-feira (9), em um condomínio de luxo em Campo Grande.

De acordo com o registro policial feito pela vítima, todo o caso aconteceu após ele solicitar uma viagem através de um aplicativo de carona, ao sair do trabalho em uma casa no condomínio Alphaville II.

Após cinco minutos o motorista, identificado apenas como Márcio, apareceu e disse “eu não carrego empregada, cancela a corrida e chama outro”, demonstrando raiva e insatisfação, informa o boletim de ocorrência do caso.

A vítima relatou aos policiais acreditar que o autor a impediu de realizar a corrida por conta de preconceito racial. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (DEPAC – CENTRO).

