Polícia

Motorista reage a assalto, atropela bandidos e mata um na Zahran

Ele teria perseguido os ladrões logo após ter o celular levado

21 novembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius     atualizado em 21/11/2025 às 07h12
Situação aconteceu na Avenida Eduardo Elias ZahranSituação aconteceu na Avenida Eduardo Elias Zahran   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Pelo menos um ladrão, ainda não identificado, morreu atropelado na noite desta quinta-feira, dia 20, logo após ter roubado o celular de um motorista, de um Fiat Punto, de 26 anos, responsável pelo atropelamento. O segundo suspeito, identificado como Gustavo de Oliveira Santos, de 19 anos, teria ficado ferido e foi socorrido para a Santa Casa, permanecendo sob escolta.

A vítima do assalto perseguiu os dois indivíduos, que estavam em uma motocicleta, e no cruzamento da Avenida Eduardo Elias Zahran com a rua Domingos Marques, houve a colisão que resultou na morte de um dos ladrões.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu enquanto a vítima estava na casa de um amigo e ao ficar no lado do carro, foi abordado pelos indivíduos que subtraíram o celular. Ele narrou que entrou no carro e passou a persegui-los com intuito de chamar a polícia.

Contudo, em determinado momento, ele se abaixou e perdeu o controle da direção, pois o garupa da motocicleta teria feito a menção de atirar, mesmo utilizando o simulacro de pistola que portava.

Ainda conforme informações pontuadas no boletim de ocorrência, a dupla em questão já teria cometido outro delito antes de serem atropelados pelo condutor do Punto. A outra vítima relatou que foi abordada por quatro indivíduos, sendo dois em cada motocicleta.

O suspeito que portava o simulacro não resistiu e morreu ainda no local. Já o segundo ladrão, socorrido pelo Corpo de Bombeiros, foi encaminhado para a Santa Casa com fraturas pelo corpo e aguardava procedimentos médicos.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram realizando o trabalho de praxe.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo, praticar lesão corporal culposa, roubo e roubo majorado pelo concurso de pessoas.

