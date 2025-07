Motorista sai da pista para evitar acidente na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia

Uma pessoa ficou ferida durante um grave acidente ocorrido na noite de domingo (20), na BR-060, entre as cidades de Campo Grande e Sidrolândia.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Babalizando MS, o motorista de um dos veículos seguia para a cidade de Bela Vista, onde trabalharia em uma exposição do município, por isso puxava um trailer no reboque.

Durante a viagem, um motorista que seguia na frente entrou bruscamente para uma estrada vicinal, sem dar seta. Para evitar uma colisão, ele acabou saindo da pista ao frear e perder o controle de direção.

Por conta do acidente, uma pessoa precisou ser socorrida e levada para uma unidade de saúde, pois teve ferimentos leves pelo corpo.

