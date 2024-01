Motorista se distrai com a filha chorando e tomba carreta na MS-040

Uma família precisou ser socorrida após a carreta em que eles estavam tombar no km 215 da Rodovia MS-040, próximo à Santa Rita do Pardo, durante a madrugada desta quarta-feira (10).

Conforme as informações divulgadas pelo site Cenário MS, o casal é morador da cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, e viajavam junto com os filhos 1 e 8 anos. Eles teriam carregado o veículo com milho na cidade de Sidrolândia e seguiriam viagem até São Paulo.

Em seu relato, eles contaram que estavam conversando quando a bebê chorou fazendo com os dois se distraíssem com a criança. Neste momento, o motorista acabou perdendo o controle de direção e tombou a carreta ao lado da via, espalhando a carga pela vegetação.

Ainda segundo o site, a mulher de 28 anos, o menino de 8 anos e a menina de 1 ano, foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, apenas com escoriações leves. O motorista, não sofreu ferimentos e preferiu ficar no local junto ao veículo.

Deixe seu Comentário

Leia Também