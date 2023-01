Motorista sem CNH colide contra carreta em estrada vicinal de MS

Duas pessoas precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros após se envolverem em um acidente de trânsito na área rural da Vila Alice, região de Ivinhema. O motorista da Fiat Strada branca, não teria CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

De acordo com o Dourados News, a Strada teria colidido lateralmente com uma carreta Scania branca com placa de São Jorge do Ivaí-PR. O motorista da carreta contou que tudo aconteceu muito rápido.

Os dois ocupantes do outro veículo foram encaminhados para o hospital da cidade. A polícia apurou ainda que o motorista da Strada, que tem placas de Penápolis–SP não possuía CNH.

Não existem informações a respeito do estado de saúde das vítimas.

