Polícia

Motorista sem CNH é preso após causar acidente que matou motociclista em Bataguassu

Junior Cesar do Nascimento morreu na Santa Casa da cidade

09 agosto 2025 - 12h35Sarah Chaves

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (8), em Bataguassu, após provocar um acidente que resultou na morte do funileiro Junior Cesar do Nascimento, de 44 anos. O motorista, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e conduzia um Chevrolet Celta com licenciamento vencido desde 2022, atingiu a motocicleta da vítima no cruzamento da Rua Ponta Porã com a Rua Brasilândia, no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do Celta trafegava pela Rua Brasilândia no sentido bairro-centro quando fez uma conversão e colidiu com a Honda CB 600F Hornet preta, conduzida por Junior Cesar, que seguia logo atrás.

A vítima foi encontrada inconsciente ao lado da moto. A equipe da PM prestou os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros, que o encaminhou à Santa Casa de Bataguassu, onde ele não resistiu aos ferimentos.

O motorista do carro não se feriu e foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por dirigir sem habilitação e causar lesão corporal culposa. Com a morte do motociclista, a tipificação pode ser alterada para homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O veículo, com placas de Londrina (PR), foi removido ao pátio do Detran local por estar com documentação irregular.

