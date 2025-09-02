Menu
Polícia

Motorista sofre mal súbito ao volante e tomba carreta na BR-163, em São Gabriel do Oeste

Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Municipal

02 setembro 2025 - 14h24
O acidente aconteceu na tarde de ontem (1°)O acidente aconteceu na tarde de ontem (1°)   (Foto: Reprodução/Veja Folha)

Um motorista, de 36 anos, passou mal ao volante e precisou ser socorrido após a carreta que ele conduzia tombar no KM 613, da BR-163, em São Gabriel do Oeste, durante a tarde de segunda-feira (1°).

Conforme as informações iniciais, ele seguia pela rodovia quando acabou passando mal. Por conta disso, perdeu o controle de direção e tombou na pista. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo e encaminhando o rapaz para o Hospital Municipal.

Devido a dinâmica do acidente, a carreta ficou atravessada na pista. O veículo estava carregado com 33 toneladas de ureia.

A concessionária Motiva Pantanal, responsável pela rodovia, realizou a retirada da carreta da pista. Segundo o site Veja Folha, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) também atendeu a ocorrência, que causou um congestionamento de 4km.

