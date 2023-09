Motorista tem braço amputado após carro ser esmagado por carreta em MS

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida em estado grave após o carro em que ela estava ser ‘esmagado’ por uma carreta, na manhã de terça-feira (5), na MS-306, em Costa Rica.

De acordo com o site MS Todo Dia, os veículos estavam em direções opostas na pista. Em determinado momento, ao passarem por uma curva, o motorista da carreta teria perdido o controle após o reboque levantar ao passar por uma ponte. Por conta disso, o veículo que estaria carregado com pó de serra tombou em cima do carro, que ficou completamente destruído.

A motorista do veículo de passeio ficou presa às ferragens, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros que realizou o desencarceramento da vítima. Ela teve o braço esquerdo amputado no momento do acidente.

Além do socorro, equipes da Polícia Civil e da Perícia Criminal estiveram no local do ocorrido, fazendo os levantamentos iniciais.

