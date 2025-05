Motorista tomba carreta ao desviar de roçadeira na BR-359, entre Costa Rica e Alcinópolis

Uma carreta, que estava carregada com grãos, tombou durante a quarta-feira (30) na BR-359, entre os municípios de Costa Rica e Alcinópolis.

Conforme as informações iniciais, o condutor da carreta tentou desviar de uma roçadeira que acabou caindo de uma Toyota Hilux que seguia pela pista. Ao fazer o desvio, o motorista acabou perdendo o controle de direção e tombou.

Testemunhas contaram que o motorista da caminhonete voltou ao local, pegou a roçadeira e fugiu sem prestar socorro ou acionar as autoridades.

O Corpo de Bombeiros de Costa Rica foi até o local, fazendo o atendimento da vítima e a encaminhando para o pronto socorro. Por enquanto, não há informações oficiais sobre a gravidade e o estado de saúde do motorista da carreta, que é do Rio Grande do Sul. A suspeita é que tenha fraturado a costela.

