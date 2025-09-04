Menu
Polícia

Motorista tomba carreta carregada com ferro às margens da BR-163, em Dourados

Apesar do impacto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido durante o acidente

04 setembro 2025 - 16h24Brenda Assis
O acidente aconteceu na manhã de hojeO acidente aconteceu na manhã de hoje   (Reprodução/DouradosNews)

Uma carreta, carregada com ferro, tombou durante a manhã desta quarta-feira (4) na BR-163, em trecho próximo à Embrapa, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, o condutor detalhou que seguia pela rodovia quando acabou perdendo o controle de direção.

Por conta disso, o veículo acabou tombando às margens da rodovia. Apesar do impacto e dos danos materiais, não houve registro de feridos.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

