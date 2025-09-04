Motorista tomba carreta carregada com ferro às margens da BR-163, em Dourados

Uma carreta, carregada com ferro, tombou durante a manhã desta quarta-feira (4) na BR-163, em trecho próximo à Embrapa, em Dourados.
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, o condutor detalhou que seguia pela rodovia quando acabou perdendo o controle de direção.
Por conta disso, o veículo acabou tombando às margens da rodovia. Apesar do impacto e dos danos materiais, não houve registro de feridos.
As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
'Minha filha não foi poupada', mãe se revolta após réu pedir segurança por medo de morrer
Polícia
Jovem reage a tentativa de estupro e atinge garrafada no pescoço do suspeito em MS
Justiça
Homem é condenado a 24 anos de prisão por executar o "Opalão do PCC" em Campo Grande
Polícia
Condenado por negociar drogas com traficante, ex-PM de MS entra com pedido de absolvição
Polícia
'Bigode' morre dias após ser atropelado por moto em Nova Andradina
Polícia
Grávida de 7 meses, mulher é espancada pelo marido com pé de cabra em Dourados
Polícia
Advogado diz que família de jornalista preso por estupro está sendo ameaçada na internet
Polícia
Polícia desarticula maior rede de venda de 'cogumelos mágicos' do Brasil
Polícia
Homem é socorrido ao ser baleado duas vezes na antiga rodoviária de Campo Grande
Polícia