Polícia

Motoristas abandonam veículos recheados com 2 toneladas de maconha em Ponta Porã

Eles teriam fugido de um bloqueio montado pelo DOF na MS-164

27 novembro 2025 - 17h11Brenda Assis

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam duas caminhonetes carregadas com 2.180 kg de maconha no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, na quarta-feira (26). Os veículos estavam abandonados perto de uma área de mata depois que os condutores fugiram ao perceber a presença policial. Ninguém foi preso.

A abordagem começou na MS-164, onde as equipes faziam um bloqueio na zona rural da cidade. Assim que viram as viaturas, os motoristas de uma Mitsubishi L200 Triton e de um Fiat Strada deram meia-volta e entraram por uma estrada vicinal que leva ao assentamento. O comportamento levantou suspeita e os policiais iniciaram buscas na região.

As caminhonetes foram encontradas pouco depois, já sem os ocupantes. Dentro delas, os militares localizaram fardos de maconha que, juntos, somam mais de duas toneladas. Segundo a polícia, a L200 estava com placas falsas e tinha registro de roubo em Atibaia (SP), em novembro do ano passado.

A droga e os veículos foram levados para a Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O carregamento é estimado em R$ 4,5 milhões.

A apreensão ocorreu durante ações de reforço ao policiamento na fronteira realizadas com apoio do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas.

