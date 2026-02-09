Menu
Polícia

Motoristas clandestinos são detidos por expor turistas a risco em MS

Suspeitos foram abordados em Terenos após denúncias de aliciamento irregular de mochileiros em Corumbá

09 fevereiro 2026 - 11h23Luiz Vinicius
Um dos carros usados no transporte irregularUm dos carros usados no transporte irregular   (Divulgação/PCMS)

Dois motoristas que atuavam no transporte clandestino de turistas foram detidos na sexta-feira (6) durante uma ação da Polícia Civil e da Agência Estadual de Regulação (AGEMS), em Mato Grosso do Sul. Eles são suspeitos de integrar um grupo criminoso que coloca passageiros em risco, principalmente turistas de baixo poder aquisitivo.

A investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (DECAT), após denúncias sobre o aliciamento irregular de mochileiros em Corumbá. As diligências confirmaram a prática ilegal e resultaram na abordagem dos suspeitos na cidade de Terenos.

Os dois motoristas foram encaminhados à DECAT, onde assinaram termo de compromisso e foram liberados.

No momento da abordagem, um dos veículos transportava uma família de bolivianos com duas crianças. No outro, havia um boliviano sem passaporte e um turista procedente de Cuiabá.

Segundo as denúncias, o grupo age de forma agressiva em rodoviárias de Corumbá e Campo Grande, afastando o transporte regular.

Há ainda suspeita de que os envolvidos também realizem o transporte de imigrantes ilegais e pessoas ligadas ao tráfico de drogas, além de facilitarem a imigração irregular de bolivianos para o Estado de São Paulo.

