Motoristas clandestinos são detidos por expor turistas a risco em MS

Dois motoristas que atuavam no transporte clandestino de turistas foram detidos na sexta-feira (6) durante uma ação da Polícia Civil e da Agência Estadual de Regulação (AGEMS), em Mato Grosso do Sul. Eles são suspeitos de integrar um grupo criminoso que coloca passageiros em risco, principalmente turistas de baixo poder aquisitivo.

A investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (DECAT), após denúncias sobre o aliciamento irregular de mochileiros em Corumbá. As diligências confirmaram a prática ilegal e resultaram na abordagem dos suspeitos na cidade de Terenos.

Os dois motoristas foram encaminhados à DECAT, onde assinaram termo de compromisso e foram liberados.

No momento da abordagem, um dos veículos transportava uma família de bolivianos com duas crianças. No outro, havia um boliviano sem passaporte e um turista procedente de Cuiabá.

Segundo as denúncias, o grupo age de forma agressiva em rodoviárias de Corumbá e Campo Grande, afastando o transporte regular.

Há ainda suspeita de que os envolvidos também realizem o transporte de imigrantes ilegais e pessoas ligadas ao tráfico de drogas, além de facilitarem a imigração irregular de bolivianos para o Estado de São Paulo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também