Motoristas saem ilesas de acidente grave em Nova Andradina

Duas motoristas saíram ilesas de um grave acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (25), em frente ao frigorífico JBS, na BR-376, em Nova Andradina.

Segundo o site Jornal da Nova, a condutora de um Volkswagen Gol estava saindo do frigorifico para realizar uma conversão no trevo, quando acabou sendo atingida por uma van, que seguia sentido a cidade de Ivinhema.

Mesmo com o susto e o forte impacto, nenhuma das duas condutoras sofreu ferimentos. Por conta disso, o serviço do Corpo de Bombeiros foi dispensado no local.

O caso foi atendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que fez ainda o controle do tráfego.

