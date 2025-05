Motoristas saem no tapa após carro ser fechado em cruzamento do Tijuca

Dois motoristas, sendo um homem, de 38 anos, e uma mulher, de 39 anos, acabaram saindo no tapa após uma quase colisão no cruzamento das ruas Prefeito Lúdio Martins Coelho com Panambi Verá, localizado no Bairro Tijuca, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a noite de quarta-feira (30).

Conforme o boletim de ocorrência, o homem teria fechado a mulher no cruzamento, mas apesar de não ter havido uma colisão, eles teriam entrado em vias de fato ao conversar sobre o assunto. A briga teve ainda xingamentos.

Para a Polícia Militar, o condutor relatou que após o ocorrido seguiu normalmente em direção ao Bairro Leblon, sendo perseguido pela motorista até o cruzamento das ruas Manoel Joaquim de Morais com Clineu da Costa Moraes. Enquanto isso, a mulher disse exatamente o mesmo, alegando que além de perseguida foi ameaçada pelo homem.

Sem conseguir conciliar as partes, os policias encaminharam os dois para a DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. O motorista foi levado no banco de trás da viatura, com varias lesões pelo corpo causadas pela mulher.

O caso foi registrado como lesões corporais reciprocas.

