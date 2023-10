Motoristas são socorridos após colisão grave na Avenida Costa e Silva

Um acidente de cinemática grave entre dois carros foi registro na tarde desta sexta-feira (27), no cruzamento da Avenida Costa e Silva com a Rua Frei Henrique de Coimbra, na região da Vila Progresso, em Campo Grande.

Segundo as informações apuradas pelo JD1 no local do acidente, a colisão aconteceu quando o motorista de uma Volkswagen Saveiro tentava atravessar a avenida, sendo atingido por um Toyota Corolla.

O condutor da Saveiro, de aproximadamente 50 anos, estaria saindo do posto de combustível, quando foi atingido pelo outro veículo. Testemunhas, que viram o acidente, contaram a reportagem que o motorista disse ter sofrido um tipo de ‘apagão’ pouco antes da colisão, o que fez ele entrar na frente do Corolla.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, socorrendo os condutores e os encaminhado para a Santa Casa. Eles foram levados consciente e orientados para a unidade hospitalar. Além do socorro, equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também foram até a cena do acidente, onde fizeram os levantamentos iniciais sobre a colisão.

