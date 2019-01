Mototaxista clandestino bate moto e deixa passageiro ferido

Da Redação com Assessoria

Um rapaz de 25 anos ficou ferido em acidente com motocicleta na madrugada deste sábado (5), em Corumbá. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem era passageiro de um mototaxista clandestino que perdeu o controle da direção, bateu no canteiro central da avenida e depois fugiu do local.

O passageiro teve ferimentos na perna esquerda, no braço do mesmo lado e diversas escoriações. Ele foi socorrido consciente pelos bombeiros e levado para o pronto-socorro.

Deixe seu Comentário

Leia Também