Mototaxista colide de frente com carro e morre

O mototaxista Francisco de Assis da Silva, de 54 anos, conhecido como “Amarelo” morreu em um acidente de trânsito no cruzamento da Rua Coronel Ponciano em frente à prefeitura de Dourados, na noite dessa sexta-feira (09).

Francisco transitava em uma moto Honda Fan 150 quando colidiu de frente com um Toyota Etios. “Amarelo” sofreu vários ferimentos e teve uma parada cardiorrespiratória.

Os militares do Corpo de Bombeiros e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimá-lo, porém ele morreu no local, publicou o site MS em Foco.

O motorista do Etios disse que o mototaxista perdeu o controle da moto e colidiu de frente com o carro dele que vinha no sentido contrário.

Francisco foi um dos fundadores da Associação dos Mototaxistas em Dourados e um dos responsáveis pela regularização da atividade no município.

