Mototaxista e passageiro são socorridos em estado gravíssimo após acidente na MS-379

Motociclista e passageiro foram socorridos em estado gravíssimo, sendo encaminhado para a uma unidade hospitalar do município.

Em determinado momento, o piloto teria passado por um buraco, perdendo o controle da direção. Segundo o site Dourados News, os dois caíram e por conta da alta velocidade, foram arremessados próximo a plantação de soja às margens da via.

Conforme as informações iniciais, o acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (22). Os dois estavam a caminho da cidade de Laguna Carapã.

Um mototaxista e o passageiro que ele transportava, foram socorridos em estado grave após um acidente na MS-379, na região da antiga Usina São Fernando, área conhecida como 'Carapãzinho', entre as cidades de Dourados e Laguna Carapã.

