Mototaxista morre durante o trabalho com três tiros na cabeça

Sarah Chaves, com informações do Em Tempo

O mototaxista Rômulo de Almeida Lopes, de 36 anos, foi executado com, pelo menos, três tiros na cabeça na noite de quarta-feira (13), em Manaus no Amazonas.

A vítima estava em frenta a um bar trabalhando, quando foi surpreendido por dois homens, ainda não identificados, que chegaram a pé no local. O mototaxista ainda tentou fugir, mas foi alvejado. Depois dos disparos, os suspeitos fugiram sem levar nada da vítima.

A Polícia Militar suspeita que o assassinato foi motivado por um acerto de contas. Rômulo era morador do bairro. A família esteve na cena do crime, mas não falou com a imprensa.

A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

