Mototaxista que se acidentou na MS-379 morre em hospital

Conforme as informações iniciais, ele estava internado em estado gravíssimo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da unidade de saúde. Por conta dos extensos ferimentos causados na queda de moto, ele não resistiu e acabou falecendo, ainda na sexta-feira.

O mototaxista, identificado como Plínio Hemterio de Souza Filho de 61 anos, que se acidentou durante a manhã de sexta-feira (22), na MS-379 entre as cidades de Dourados e Laguna Carapã, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital da Vida.

