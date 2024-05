MP é contra soltar a garota que matou cunhado a facada no Taquaral Bosque

Gabriela Tejas da Silva, de 19 anos, está presa preventivamente e o Ministério Público tomou conhecimento do pedido de liberdade realizado pela defesa da jovem, contudo, se mostra contrário a liberação da garota que é acusada de matar o seu cunhado Pedro Henrique de Souza Raimundo, de 18 anos, com uma facada certeira no Taquaral Bosque, em Campo Grande.

O caso aconteceu durante a madrugada do último domingo (26), mas ela foi detida apenas na terça-feira (28), após se apresentar na delegacia de plantão acompanhada de um advogado. Como já havia um mandado de prisão contra ela, Gabriela permaneceu presa.

Para a defesa, ela agiu em legítima defesa, pois também sofria agressões do cunhado e no dia, se defendeu de agressões que também respingaram na irmã da garota, de 24 anos, que era namorada de Pedro. Naquela noite, o casal havia brigado e para se defender e defender a irmã, Tejas se apossou de uma faca e desferiu um golpe contra o cunhado.

No entendimento do Ministério Público, dar liberdade provisória ou a liberdade com alguma medida cautelar "poderia provocar sensação de impunidade, além de resguardar a credibilidade da Justiça".

"Assim, é imperiosa a necessidade de preservar a paz da comunidade local, evidentemente abalada com as ações desta categoria, fato este que, sem dúvida, afeta aquela situação de tranquilidade que a comunidade deseja para si", diz o órgão em trecho de sua manifestação, que ainda completa alegando que em razão da gravidade do crime, "torna-se necessária a atuação rígida do Estado".

O Ministério Público também entende que mesmo com Gabriela tendo residência fixa, trabalho lícito e sendo réu primário, isso não seria suficiente para a concessão da liberdade ou aplicação de medidas cautelares em razão do crime cometido.

