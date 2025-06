MP pede manutenção da prisão do filho que matou o pai em Campo Grande

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul quer a manutenção da prisão de Sahu Abel Heyn, de 35 anos, preso em flagrante por matar a facadas, o próprio pai Hugo Abel Heyn, de 69 anos, na noite de quinta-feira (26), na casa da família no Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande.

Sahu foi preso no início da tarde de sábado (28), por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, enquanto as buscas por ele estavam ativas e envolviam diversas forças de segurança.

No pedido realizado, o MPMS entende que a situação não se adequa a um relaxamento da prisão e a manutenção, ou seja, transformando o flagrante em preventiva, é "cabível ao presente caso".

"Com a liberdade do indiciado, a garantia da ordem pública estará, claramente, vulnerável, tendo em vista a gravidade dos fatos praticados, o que poderá abalar a credibilidade da justiça", diz trecho do documento.

O Ministério Público ainda destaca no pedido que Sahu Abel possui uma personalidade voltada para cometer crimes, pois já foi condenado pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva. O órgão também explica que a manutenção da prisão é uma garantia do bom andamento processual, garantindo também a integridade das testemunhas.

Em outro trecho, o MP destaca que potenciais condições favoráveis, como primariedade, possuírem residência fixa e trabalho lícito, tal fato, per si, "não lhe garante o direito de responder ao processo em liberdade"

"A custódia preventiva é uma forma eficaz de se assegurar a futura aplicação da pena, que será fatalmente frustrada caso não se mantenha preso o indiciado, uma vez que não há nos autos prova da residência fixa no distrito da culpa. E ainda que existisse, como visto acima, tal fato não enseja a concessão de liberdade".

Crime - Hugo Abel Heyn, de 69 anos, foi assassinado com golpes de faca no final da noite desta quinta-feira (26), no Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. Segundo a mãe do suspeito, ele tem esquizofrenia e cometeu o crime durante um surto.

Armado com uma faca, ele desferiu vários golpes, atingindo o tórax e braços da vítima, que mesmo caída, ainda recebeu chutes na cabeça. A testemunha conseguiu saiu da casa e pedir ajuda para familiares que moram perto e nesse meio tempo, o suspeito deixou o local, sendo encontrado apenas na tarde deste sábado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também