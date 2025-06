MPF investiga agentes da PF por possível agressão a preso na fronteira de MS

O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) instaurou um Inquérito Civil para apurar suposta agressão cometida por policiais federais durante a prisão de um homem em Ponta Porã, durante a Operação Creta II. A ação ocorreu em agosto de 2024 e teve como alvo o transporte de mercadorias contrabandeadas e produtos de descaminho entre Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e a cidade sul-mato-grossense.

Segundo relato do preso, após ser localizado no Paraguai, ele teria sido levado para um local escuro, onde foi algemado, ameaçado e atingido com spray de pimenta nos olhos. Conforme a denúncia, ele sentiu ardência e dificuldade para enxergar por mais de uma hora. O homem afirmou que não relatou os fatos no exame de corpo de delito por medo de represálias, mesmo apresentando desconforto no rosto e nos olhos.

A investigação é conduzida pelo procurador da República Alisson Nelício Cirilo Campos, que destaca a necessidade de apuração completa dos fatos. O objetivo é identificar eventuais irregularidades administrativas ou atos de improbidade cometidos por agentes da Polícia Federal em Ponta Porã.

O MPF determinou o envio de ofício ao Diretor-Geral da Polícia Federal, solicitando a abertura de sindicância, conforme previsto na Lei nº 8.112/90, além do encaminhamento de cópia integral dos autos ao órgão ministerial. Os nomes dos investigados não foram divulgados. O caso tramita na 7ª Câmara de Coordenação e Revisão (7ª CCR) do MPF.

Outro lado – O JD1 Notícias entrou em contato com a Polícia Federal para obter posicionamento sobre o caso e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

