MPMS cumpre mandados em operação contra extorsão sexual pela internet em Itaquiraí

Dois mandados de busca e apreensão da Operação Cyber Fake, deflagrada pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) por meio da UICC (Unidade de Investigação de Crimes Cibernéticos), foram cumpridos durante a manhã desta sexta-feira (30), em Itaquiraí. A ação, em conjunto com a 1ª Promotoria de Justiça de Itaquiraí, investiga crimes de extorsão sexual cibernética, também conhecida como “sextorsão”.

As investigações apontam que o alvo da operação se apresentava como especialista em segurança de redes sociais, oferecendo supostos serviços para recuperação e proteção de contas no Instagram.

Ganhando a confiança das vítimas, ele conseguia acesso a dispositivos eletrônicos, de onde extraía fotos e vídeos íntimos, utilizados posteriormente para extorsão.

De posse do material, o suspeito criava perfis falsos em redes sociais para ameaçar as vítimas e exigir pagamentos para que os conteúdos não fossem divulgados. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos um celular e um computador, que agora passarão por análise forense digital.

A UICC, composta por membros e servidores do Ministério Público, além de policiais civis e militares, atua de forma especializada no combate aos crimes digitais em Mato Grosso do Sul. A operação demonstra o uso de tecnologia e inteligência para coibir práticas criminosas no ambiente virtual e responsabilizar seus autores.

O nome da operação, “Cyber Fake”, faz referência à estratégia de engano empregada pelo investigado.

