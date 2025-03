MPMS pede à Justiça expulsão de policial condenado por facilitar contrabando

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) entrou com um pedido na Justiça para que o cabo Edevaldo Aleixo Marques Fontes seja excluído da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS). Esse pedido foi feito porque o policial foi condenado por cometer um crime enquanto estava em serviço.

O crime pelo qual ele foi condenado se chama concussão, que é quando um servidor público exige dinheiro ou vantagens indevidas usando seu cargo. No caso de Edevaldo, ele foi acusado de facilitar o transporte de cigarros contrabandeados em troca de propina. Isso, segundo dados processuais, aconteceu em abril de 2018, na Base Operacional da Polícia Rodoviária Estadual, na cidade de Ponta Porã.

A Justiça já julgou e condenou Edevaldo a quatro anos, dois meses e 12 dias de prisão, em regime semiaberto. Ele tentou recorrer da decisão várias vezes, mas todos os recursos foram negados. A condenação se tornou definitiva em 24 de outubro de 2024.

O MPMS argumenta que a conduta do policial foi muito grave e desrespeita os princípios e valores da Polícia Militar. Por isso, pediu que ele seja afastado da corporação, perca sua patente e deixe de receber seu salário.

Conforme apuração realizada pelo JD1 Notícias junto ao Portal da Transparência do Estado, o militar permanece recebendo salário mesmo após a condenação definitiva. No mês de janeiro deste ano, a remuneração percebida foi superior a R$ 7 mil reais.

No curso da ação, o policial deverá ser intimado para apresentar sua defesa. O processo encontra-se em tramitação na 2ª Câmara Criminal do TJMS, sob a relatoria do desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques.

